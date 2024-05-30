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Akşehir'de bin 279 adet av tüfeği parçası ele geçirildi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan bir operasyonda bir araç içerisinde bin 279 adet av tüfeği parçası ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir araç içerisinde bin 279 adet av tüfeği parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmalar çerçevesinde yakalanan bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada bin 279 adet av tüfeği parçası ele geçirilirken parçalara el konuldu. Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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