Akşehir'de bin 279 adet av tüfeği parçası ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir araç içerisinde bin 279 adet av tüfeği parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarı çalışmalar çerçevesinde yakalanan bir araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada bin 279 adet av tüfeği parçası ele geçirilirken parçalara el konuldu. Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. - KONYA