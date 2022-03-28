Akşehir'de bakkal hırsızları tutuklandı

AKŞEHİR, KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir bakkaldan sigara, çakmak ve kasada bulunan bir miktar bozuk parayı çalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kileci Mahallesi Hıdırlık Caddesi üzerinde bulunan bir bakkaldan sigara, çakmak ve bozuk para çalındı. Dükkanının camının kırık olduğunu ve içeriden hırsızlık yapıldığını fark eden iş yeri sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bakkal dükkanı ve çevrede yaptığı araştırma ve kamera incelemesinde hırsızlığı C.Y. (17) ve D.K.'nın (16) gerçekleştirdiği tespit edildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada C.Y'nin evinde çeşitli markalarda 53 paket sigara ile 26 adet çakmak ele geçirildi. İki şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yaklaşık 10 gün önce de motosiklet çaldıklarını, çaldıkları motosikleti M.Ş'ye sattıklarını belirledi. M.Ş. de gözaltına alınarak motosiklete el konuldu. M.Ş, hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Motosiklet, sigara ve çakmaklar sahiplerine teslim edilirken, işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA

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