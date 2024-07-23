Akşehir'de araç içinde uyuşturucu kullananlar yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde araç içerinde uyuşturucu kullanan şahıslar ihbar üzerine polis tarafından yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yapılan tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekibi bir araç içerisinde iki kişinin uyuşturucu madde kullandığı yönünde yapılan ihbarı değerlendirerek aracı ihbarda belirtilen yerde yakaladı. Araçta bulunan iki şüpheli narkotik ekibi tarafından gözaltına alındı. Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan narkotik ekibi yedi adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Narkotik ekibi tarafından gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek" suçlarından işlem yapıldı. - KONYA