Akşehir'de 250 Bin Liralık Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir araçtan piyasa değeri 250 bin lira olan uyuşturucu ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslara yönelik operasyonları sürüyor. Bu çerçevede narkotik ekibi tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli ile ilgili yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan 16 parça halinde 2 bin 761 içimlik kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ile 31 bin 800 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem yapan narkotik ekibi şüphelileri adliyeye sevk etti. Savcılık sorgusu tamamlanan 3 şüpheli tutuklanma talebi ile sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA