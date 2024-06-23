Üye Girişi
Haberler

Akşehir'de 1,5 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir araçta piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Narkotik ile Konya Narkotik ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı çalışmada Konya plakalı bir araç ile çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu hap getirileceğini belirledi. Ekipler, belirledikleri aracı takibe aldı. Takibe alınan aracı Konya-Afyonkarahisar arasındaki D-300 Karayolu üzerinde durduran ekipler araçta bulunan Y.G., İ.D. ve A.Ö.'yü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 2 çanta içerisinde piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon lira olan 515 kutu halinde 28 bin 840 adet uyuşturucu hap ile 11 gram skunk ele geçiren narkotik ekipleri uyuşturucu haplara el koydu. Gözaltına alınan Y.G., İ.D. ve A.Ö. isimli üç şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akşehir Konya 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu

 Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler

 Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı

Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title