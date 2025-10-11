Aksaray'da Alkollü Sürücü ve Yanındaki Kadından Polise Tehdit, Vali'den Başarı Belgesi

Aksaray'da polisin şüphe üzerine kontrol etmek istediği ve sürücüsünün "Valiyi arayacağım", yanındaki kadının ise "Babam hakim" diyerek tehdit edip küfürler yağdırdığı o polislere Aksaray Valisi tarafından başarı belgesi veridi.

Olay, 8 Ekim gecesi Aratol Bahçeli Mahallesi Şehit Ali Er Caddesi'nde Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi arkasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Polis Meslek Eğitim Merkezi görevlileri, okulun çevresinde şüpheli bir araç olduğunu fark edip kontrol için 68 ADR 707 plakalı lüks aracın yanına gitti. Yaptığı kontrolde şahısların alkollü olduğunu belirleyen Polis Meslek Eğitim Merkezi görevlileri, olay yerine trafik ve asayiş ekibi çağırdı. Adrese gelen İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, sürücü Yusuf K.'yi (46) alkol muayenesinden geçirmek istedi. Kendisine uzatılan alkolmetreyi üflemeyi reddedip polis memurlarına güçlük çıkaran şahıs, polis memurlarını "Valiyi arayacağım bak. Sizi görevinizden aldıracağım" diyerek tehdit etti. Bu sırada araç içinde bulunan Döne D. (40) isimli kadın ise, "Benim babam hakim, savcı" dedi. Memurlara mukavemette bulunan Yusuf K. ve Döne D. uzun uğraşlar sonucu gözaltına alındı. Hastanede yapılan alkol kontrolünde Yusuf K.'nin 2.47 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vali Kumbuzoğlu: "Lütfen polislerimize iyi davranalım"

Olayların ardından konuyu öğrenen Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, o polis memurlarına başarı belgesi verdi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek ekiplerle görüşen Vali Kumbuzoğlu yaptığı açıklamada, "Polisimiz rutin denetim yaparken ikili diyaloglarda geçirdikleri bir rahatsızlıktan dolayı bir açıklama yapma zorunluluğu hissettim. Polisimiz çok zor şartlar altında görev yapıyor. Tüm vatandaşlarımız aslında yardımcı olması gerekirken alkol denetimi esnasında bir vatandaşımız çok aşırı tepki gösteriyor ve yanındakinin de desteklemesiyle hakaretler oluyor, yüzlere karşı ifadeler son derece rencide edici olduğu için polisimize moral olması için denetimleri yapan, hakaretlere maruz kalan polis arkadaşlarımıza teşekkür belgesi verdik. Polislik çok zor bir görev, hem kanun ve mevzuatları uygulamaları, vatandaşlara karşı iyi davranmaları, bu iki unsuru bir arada barındırmak gerçekten bir polis için çok zor bir görev. Ama bu arkadaşlarımız bu zoru başardı. Örnek olacak bir tavır gösterdiler. Olgunluklarını bırakmadan, hassasiyetlerini, kibarlıklarını bırakmadan görevlerini yaptılar ve bu bütün Türkiye'ye örnek oldu. Polis teşkilatının yüz akı olacak bir davranış gösterdiler. Devletin vakarını, ciddiyetini bir yandan gösterdiler, ayrıca sabırlı davranıp kırıcı olmadan görevlerini yapmaları gerçekten beni duygulandırdı şehrin valisi olarak. Vatandaşlarımıza da polislerimize karşı daha duyarlı, daha hassas ve onları daha kucaklayıcı olmalarını özellikle şehrin valisi olarak tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımız unutmasınlar ki, biz evimizde huzurlu bir şekilde uyuyabiliyorsak, cadde ve sokaklarda çocuklarımızla gezebiliyorsak, AVM'lerde rahatça alışveriş yapıp tatillerimizi rahatça yapabiliyorsak, vefakar ve cefakar polislerimiz sayesinde olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Lütfen polislerimize iyi davranalım" dedi. - AKSARAY