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Aksaray-Niğde Otoyolunda Otomobilin Tıra Arkadan Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

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Aksaray-Niğde otoyolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Aksaray-Niğde otoyolu Babakonağı köyü mevkiinde yaşandı. Otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Aksaray- Niğde otoyolunda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray-Niğde otoyolu Babakonağı köyü mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı Chevrolet marka otomobiliyle Aksaray istikametine seyreden Obid Suliman (33), aynı istikamette ilerleyen Y. K.'ın (35) kullandığı 03 ACP 478 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Suliman'ın aracı hurdaya dönerken, diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Obid Suliman'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olay sonrası tır sürücüsü Y. K. jandarma tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa aksaray trafik Yargı Niğde Yargı Acil Durum Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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