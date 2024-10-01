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Aksaray Merkezli Dev Uyuşturucu Operasyonu: 159 Gözaltı

Aksaray Merkezli Dev Uyuşturucu Operasyonu: 159 Gözaltı
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Aksaray merkezli 17 ilde gerçekleştirilen helikopter destekli operasyonda, 2 bin 500 polis memuru ile birlikte 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve suç unsuru ele geçirildi.

Aksaray merkezli 17 ilde suç örgütü ve uyuşturucu tacirlerine yönelik yaklaşık 2 bin 500 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen ilk bilgilere göre, operasyon Aksaray merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Suç örgütü ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüphelilere yönelik yapıldığı bildirilen uyuşturucu operasyonuna yaklaşık 2 bin 500 polis memuru katıldı. Helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda eş zamanlı olarak şüpheli ikametlerine baskın düzenlendi. Operasyon için Aksaray'a çevre illerden araç ve polis memuru takviyesi yapıldı. 116 şüpheli Aksaray'da 43 şüpheli ise diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, gözaltı sayısının fazla olması nedeniyle birçok şüpheli de ve Dağılgan Spor Salonunda gözlem altına alındı. Operasyonla ilgili henüz emniyetten net bir bilgi paylaşılmazken ilk belirlemelere göre birçok uyuşturucu maddeyle birlikte çok sayıda silah, tüfek ve suç unsuru ele geçirildiği öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Helikopter Operasyon Güvenlik Politika aksaray 3-sayfa Hukuk Polis Suç

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