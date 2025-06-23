Aksaray-Konya Yolunda Ters Yönde Hızla Seyreden Kamyonet Kameralara Yansıdı

Aksaray-Konya Yolunda Ters Yönde Hızla Seyreden Kamyonet Kameralara Yansıdı
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Aksaray-Konya kara yolunda ters yönden yaklaşık 120 kilometre hızla giden bir kamyonet, yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sürücülerin şaşkın bakışları arasında tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Aksaray- Konya kara yolunda ters yönden yaklaşık 120 kilometre hızla seyreden kamyonet, bir başka araçtaki yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, sürücünün o yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Olay, Aksaray- Konya kara yolu Aksaray istikametine yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray istikametine seyreden 42 FIZ 44 plakalı kamyonet, bir süre ters şeritten seyretti. Yine Aksaray yönüne kendi şeridinden seyreden sürücü ve yanındaki arkadaşı gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aracın hızını tespit etmek için gaza basan sürücü yaklaşık 120 kilometre hızla araca yaklaşabilirken, o anları araçtaki yolcu kayda aldı. Trafik güvenliğini tehlikeye atarak seyreden araç, karşısından gelen araç ve otobüsü görmesine rağmen hızla devam ederken, bir süre sonra gözden kayboldu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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