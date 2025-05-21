Aksaray Jandarmasından Kurban Bayramı Öncesi Bilgilendirme

Aksaray Jandarmasından Kurban Bayramı Öncesi Bilgilendirme
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Aksaray'da jandarma ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi üretici ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme yaparak mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Aksaray'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi jandarma ekipleri üretici ve vatandaşları mağduriyet yaşamamaları için bilgilendiriyor.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Şubesi ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi üretici ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme yaptı. İlçe, belde ve köylerdeki sorumluluk alanlarında görev alan jandarma asayiş ekipleri, hayvan yetiştiricileri ile vatandaşlara yönelik eğitim çalışması yapıyor. Kurban Bayramı öncesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarılarda bulunan jandarma ekipleri, şüpheli kişi veya olaylarla karşılaşılması durumunda 7 gün 24 saat hizmet veren 112 Acil Çağrı hattını aramaları gerektiğini özellikle vurguladı. Hayvan hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda denetimlerini artıran jandarma ekipleri belde, köy ve mahallelerde vatandaşların görebileceği noktalara uyarı afişleri de asarak farkındalık oluşturulmasını sağladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Aksaray İl Jandarma Komutanlığı olarak, vatandaşlarımızın, huzur ve güven içerisinde bir Kurban Bayramı geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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