Aksaray Jandarması Bayram Öncesi Trafik Denetimlerini Arttırdı

Aksaray'da bayram öncesi trafikte oluşan yoğunluğu kontrol altında tutarak yaşanabilecek kazaların önüne geçmeyi hedefleyen Aksaray Jandarması yollarda geniş bir uygulama ve denetim başlatırken, ekipler sürücüleri dron ile denetliyor.

Bayram öncesi trafikte yaşanan yoğunlukla birlikte harekete geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri geniş bir alanda uygulama ve denetimlerini artırdı. Bayram yoğunluğu nedeniyle meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek, can ve mal kaybını önlemek amacıyla yollarda görev alan jandarma ekipleri sürücüleri dron ile havadan takip edip denetlerken, hiçbir olumsuzluğa geçit verilmeyen uygulamalarda trafik kural ihlalleri dron ile metrelerce uzaktan tespit ediliyor. Otoyol, karayolu, ilçe, belde ve köy yolları gibi geniş bir yol ağında görev alan trafik jandarmaları kural ihlali yapan sürücülere ceza keserken, aynı zamanda sürücü ve yolculara bilgilendirmeler yapıyor. Emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, uygunsuz şerit kullanma, hatalı şerit değiştirme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, araç takip mesafesi gibi birçok konuda denetimlerini sürdüren jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının "Kemerini tak yolun sonu bayram olsun" mottosu çerçevesinde emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramı süresince trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması amacıyla denetimlerimize gece gündüz devam edilecektir" denildi. - AKSARAY