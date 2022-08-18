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Aksaray haberleri | Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor

Aksaray haberleri | Aksaray'da trafik jandarması yolcu taşıyan araçları denetliyor

3. Sayfa Haberleri

Aksaray haber: Aksaray'da meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için denetimler yapan trafik jandarması yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimler yaptı.

Aksaray'da meydana gelebilecek kazaların önlenmesi, can ve mal kayıplarının en aza indirilebilmesi için denetimler yapan trafik jandarması yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimler yaptı.

Aksaray'da yaşanan kazaların en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla birçok alanda denetim faaliyetleri yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik jandarma ekipleri özellikle yolcu taşımacılığı yapan araçlar üzerinde sıkı denetimler yapıyor. İlçe, belde ve köy yollarında, organize sanayi bölgesindeki yol güzergahlarında görev alan trafik jandarma ekipleri yolcu taşımacılığı yapan araçları tek tek durduruyor. Denetimler esnasında sigorta, fenni muayene, takograf, hız, çalışma ve dinlenme süresi kontrolünden geçirilen araç ve sürücülere araç kullanım süresi ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirme yapılıyor. Denetimlerde araç içerisinde bulunan çocuklara da boyama kitabı hediye eden trafik jandarmaları, denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aksaray Tragger 3. Sayfa Haberler

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