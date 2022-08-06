Aksaray haberi | Aksaray'da tır düğün konvoyuna çarptı: 3'ü ağır 8 yaralı

Aksaray'da gelin aldıktan sonra düğüne giden konvoydaki 3 otomobile tırın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 8 kişi yaralanırken, tır sürücüsü, "Sıcaktan daldım ama virajda son anda gördüm" diyerek kazayı anlattı. Öte yandan olay yerinde gelinliği ile gözyaşı döken Sümeyye Özkanlı'nın durumu yürek burktu.

Kaza, Niğde-Ankara Otoyolu Babakonağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye ve İhsan Özkanlı çiftinin düğün merasimi için Niğde'den gelin aldıktan sonra Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Namlıkışla köyüne giden düğün konvoyu kaza yaptı. Niğde istikametinden Ankara istikametine seyreden İsmail G. (29) idaresindeki 81 EZ 575 plakalı Mercedes marka mıcır yüklü tır sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu Musa K. (42) yönetimindeki 51 AAJ 775 plakalı Opel marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır aynı konvoyda seyreden Samet M. (39) idaresindeki 46 LU 039 plakalı Opel marka otomobil ve Durmuş M. (52) yönetimindeki 51 AAF 733 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücüler Samet M. ve Durmuş M. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Ayşe K. (73), Kübra M. (36), Ömer Asaf M. (4), Şöhret E. (50), Hanım M. (47) ve Recep Baki M. (18) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AFAD ekipleri, UMKE ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerlerden kurtarılan yaralılar UMKE ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Samet M., Durmuş M. ve Şöhret E.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şoka giren tır sürücüsü: "Sıcaktan daldım da virajda son anda gördüm"

Kaza sonrası şoka giren tır sürücüsü yoldan geçen diğer sürücülerin sorularını cevapladı. Sıcaktan daldığını söyleyen sürücüsü diğer sürücülerin kazayı anlatmasını da şaşkınlıkla karşıladı. Tır sürücüsü, "Tam viraja denk geliyor ya bende o ara kafayı kaldırdım. Kafayı kaldırınca son anda gördüm ya frenledim. Sıcaktan daldım da uyumadım. Virajdı ya son anda gördüm. Onları bilmiyorum. Ben bir tane vurdum. Vurunca mı? Allah Allah" dedi. - AKSARAY