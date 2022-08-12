Aksaray haber: Aksaray'da yasa dışı bahse 'Kırmızı kart' denetimi

Aksaray'da yasa dışı bahsin önüne geçilmesi ve vatandaşların uyarılması amacıyla SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde başlatılan, "Yasa dışı bahse kırmızı kart" denetimlerinde işletmelere ani baskınlar yapıldı.

Aksaray'da yasa dışı bahsin önlenmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki iddia bayileri ve internet kafelerde denetim gerçekleştirildi. SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde başlatılan, "Yasa dışı bahse kırmızı kart" denetimlerinde öncelikli olarak iddia bayilerine ani baskınlar yapıldı. Polis ekipleri işletme sahipleri ve şans oyunları oynayan vatandaşları uyardı. Yasa dışı bahsin getireceği olumsuzlukları anlatan ekipler iddia bayilerine afişler yapıştırarak vatandaşların bilinçlenmesini sağladı. Daha sonra internet kafeleri denetleyen polis ekipleri kafe işletmecilerine yasa dışı siteler hakkında bilgi vererek uyarılarda bulundu. İnternet kafelere de afişler bırakan polis ekipleri denetimlerin süreklilikle devam edeceğini belirtti.

Yasa dışı internet siteleri üzerinden oynanan kumarın hem cezasının olduğunu hem de aile içi şiddete yol açtığını belirten Aksaray Barosu Avukatlarından Fatma Barkuz, "Yasa dışı bahis oynatmanın cezası 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıdır. Bunun yanı sıra yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamanın cezası 5 bin TL ile 20 bin TL arasında değişmektedir. Bu gibi kötü sonuçlar vatandaşlarımızın aile içi şiddet olaylarına da karışmalarına sebebiyet vermektedir. Biz müvekkillerimize bu konuda yasa dışı bahis sitelerinde kumar oynamamalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

İddia bayiinde iddia oynadıktan sonra yasa dışı bahse son verilmesi gerektiğini belirten oyuncu Fadıl Saygılı (35), "Liglerin başlamasıyla beraber iddia bayilerinde yoğunluk arttı. Ama ülkemiz genelinde bakıyoruz yasa dışı bahis sistemleri açıldı. Sağ olsun emniyet müdürlüğümüz tarafından siber polislerimiz gerekli uyarılarımızı yaptı. Yasa dışı bahis demek ülkemizde oynanmış en büyük kumardır. Biz bu kumara karşıyız. Yasa dışı bahse son" dedi.

Yasa dışı bahsin aile içi şiddete yol açtığını söyleyen oyuncu Mithat Canlıer (39) ise "Tabi ki bu şeyler aile içine de yansıyor. Aile içi şiddet, geçim sıkıntısı her şey oluyor. İnsan cebinde 3 kuruş 5 kuruş oluyor onu oraya yatırıyor. Onlar yani sıkıntı, bunun önüne geçilmesi lazım, çünkü en kötü şey internet üzerinden banka işleri internet üzerinden olmasın. Telefonları uzakta kartları ile işlem yapsınlar. İnternet üzerinden işlem yapmasınlar çünkü öyle olduğu sürece daha fazla kişi bu yanlış sitelere bu bahis sitelerine daha çabuk alışabiliyor" diye konuştu. - AKSARAY