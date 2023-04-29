Aksaray emniyetinden sahte alkol operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray'da sahte alkol üretimi yapan bir şahsın iş yerine yapılan operasyonda 44,5 litre sahte alkol ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Zincirli Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sahte alkol üretimi ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Şüpheli şahsın iş yerinde üretim ve ticaret yaptığını tespit eden KOM ekipleri, H.T. (53) isimli şahsı ve iş yerini takibe aldı. Bir hafta yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delillere ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda iş yerinde 26,5 litre sahte alkol, 8 litre sahte viski, 2 adet bidon içerisinde 10 litre etil alkol olmak üzere toplamda 44.5 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T. sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY