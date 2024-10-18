Aksaray'daki Otobüs Kazasında 6 Ölü, 34 Yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'daki otobüs kazasında 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 34 kişinin yaralandığını ve bir hastanın doktorlar tarafından hayata döndürüldüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen otobüs kazasına ilişkin, "1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü" dedi.
Bakan Yerlikaya, Aksaray'ın Merkez ilçesi E-90 karayolu üzerinde yaşanan otobüs kazasına ilişkin, "Şükürler olsun 1 hastamız doktorlarımız tarafından hayata döndürüldü. Hastamızın tedavisi ağır yaralı olarak yoğun bakımda devam ediyor. Dualarımız yaralılarımız için. Maalesef 6 vatandaşımız vefat etti, 3'ü ağır 34 vatandaşımız yaralandı" açıklamasında bulundu. - ANKARA