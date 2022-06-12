Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü - Haberler

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Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü

Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü Aksaray'da yumurta viyol üretimi fabrikasının geri dönüşüm deposunda çıkan yangın tamamen kontrol altına alınırken, yangında bin 500 ton kağıt yanarak kül oldu.

Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü

AKSARAY - Aksaray'da yumurta viyol üretimi fabrikasının geri dönüşüm deposunda çıkan yangın tamamen kontrol altına alınırken, yangında bin 500 ton kağıt yanarak kül oldu.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesinde yumurta viyol üretimi yapan fabrikanın geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yumurta viyol üretimi için toplanarak fabrikanın geri dönüşüm deposunda muhafaza edilen bin 500 ton kağıt henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Akşam saatlerinde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sararken fabrika yetkilileri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, İl Afet Acil Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yangını söndürme çalışması başlatırken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Onlarca itfaiye ve kurtarma ekibinin fabrika bahçesindeki yangının soğutma çalışmalarının devam ederken öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Yavuz Akkan - 3. Sayfa

Aksaray 3. Sayfa Haberler

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