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Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazasında 1 Yaralı

Aksaray'da Zincirleme Trafik Kazasında 1 Yaralı
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Aksaray'da kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle minibüs, tır ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya müdahale eden sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Aksaray'da kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle buzlanan yolda minibüs, tır ve otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aksaray-Adana karayolu 4. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden H.Y. yönetimindeki 68 ABE 452 plakalı otomobil, B.Ş. (45) idaresindeki 68 HO 1142 plakalı minibüs ve B.Y.'nin (45) kullandığı yabancı plakalı tır yolun buzlanmasından dolayı kontrolden çıkarak çarpıştı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler adeta ölümden döndü. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı otomobil sürücüsüne ambulansta ilk müdahaleyi yaptı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı karayolunda trafik bir süre tek şeritten verildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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