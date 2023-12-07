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Aksaray'da Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Genç Hafif Ticari Araç Tarafından Çarptı

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Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen bir genç, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isteyen genç, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Mahallesi'nden Yeni Sanayi Mahallesi istikametine seyreden yabancı uyruklu Abdulrauf A. (32) yönetimindeki 68 MA 1703 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K.'ye (16) çarptı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralı genç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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