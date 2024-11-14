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Aksaray'da Yolda Yürüyen Kadına Bıçaklı Saldırı

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Aksaray'da bir kişi, yolda yürüyen 43 yaşındaki H.A. isimli kadını kalçasından bıçaklayarak kaçtı. Olay sonrası kadın hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin peşine düştü.

Aksaray'da bir kişi yolda yürüyen kadını kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Ne olduğunu anlayamayan kadın çığlık atıp yardım isterken şüpheli kaçarak kayıplara karıştı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı Selçuklu Parkı yakınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çarşıdan evine gitmek için otobüs durağına doğru giden H.A. (43) isimli kadın, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklanarak yaralandı. Kadının arkasından sessizce yaklaşarak kadını bıçaklayan şahıs hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, ne olduğunu anlayamayan kadın çığlıklar atarak yardım istedi. Çığlıkları duyan vatandaşlar hemen kadının yanına gelerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin peşine düştü. Geniş çaplı incelemenin yapıldığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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