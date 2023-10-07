Aksaray'da Yolcu Otobüsünün Camını Kıran 2 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da durdurdukları yolcu otobüsünün camını kıran 2 şüpheli tutuklandı.

A.A. (27) idaresindeki 68 ACK 225 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü mevkisinde A.K. (58) yönetimindeki 68 ABY 300 plakalı yolcu otobüsünün önünü keserek durdurdu.

Sürücü A.A. ve yanındaki F.A. (25) otomobilden inerek A.K. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Yolcuların araya girmesiyle tartışma sona ererken şüpheliler otobüsün camını kırıp olay yerinden ayrıldı.

İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,A.A. ile A.K'yi kent merkezindeki evlerinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.