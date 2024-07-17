Aksaray'da Yolcu Otobüsünde Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Aksaray'da jandarmanın yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsünün bagajında 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken 1 yolcu gözaltına alındı.

Olay Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine Adana'dan Aksaray istikametine seyreden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Sürücü, muavinler ve yolculara kadar kimlik kontrolünden geçirilen otobüsün bagajında da arama yapıldı. Yapılan aramada koli içerisine gizlenmiş toplam 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken sigaraların sahibi olan S.A. isimli yolcu gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - AKSARAY