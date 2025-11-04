Aksaray'da Yaya Geçidinde Kaza: 2 Yaralı

Aksaray'da yayalara çarpmamak için sürücünün manevra yaptığı otomobil önce trafik levhalarına, sonra da park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aşık Molla Caddesi'nde hızla ilerleyen K.E. (26) yönetimindeki 68 TR 656 plakalı Audi marka otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan kişiye çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevrayla birlikte sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan araç, kaldırımdaki trafik levhasına çarptıktan sonra park halindeki üç otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücü K.E. ile araçta bulunan K.Ş. (27) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY