Aksaray'da Yaşlı Kadının Evine Giren Hırsız Tutuklandı

Aksaray'da yalnız yaşayan bir kadının evine girip bıçak zoruyla bilezik çalan hırsız tutuklandı. Aynı hırsızın başka bir evden de elektronik eşya çaldığı tespit edildi.

AKSARAY'da yalnız yaşayan S.S.'nin (78), evine girip bıçak zoruyla kolundaki 30 bin lira değerindeki bir adet bileziği alan Muttalip Kılıç (25), polis tarafından yakalandı. Başka bir evden de elektronik eşya çaldığı tespit edilen Kılıç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 28 Eylül'de Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Muttalip Kılıç, yalnız yaşayan S.S.'nin evine kapıyı zorla açıp içeri girdi. Ardından da S.S.'nin boğazına bıçağı dayayıp, kolundaki 30 bin lira değerindeki bir adet bileziği alıp kaçtı. S.S.'nin ihbarıyla polis çalışma başlattı. Polis, Kılıç'ın, 29 Eylül Cuma günü de il merkezindeki Kılınçaslan Mahallesi'nde girdiği bir evden çaldığı elektronik eşyaları el arabasıyla taşırken güvenlik kamerası kaydına ulaştı. Ardından Kılıç, saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda gasp ve hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini itiraf eden Kılıç, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.