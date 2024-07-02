Aksaray'da yaşlı kadına halk otobüsü çarptı

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Ereğlikapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Emine G.'ye (60), Hasan S. (64) idaresindeki 68 H 1122 plakalı halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın yere düşerken çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeyle ambulansa taşınan yaşlı kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY