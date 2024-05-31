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Aksaray'da Yaşı Küçük Bir Çocuk Tarafından Bıçaklanan Genç, Hastanede Dert Yandı

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Aksaray'da yaşanan olayda, bir genç çocuk tarafından bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yarasını unutup yaşadığı durumu anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da yaşı küçük bir çocuk tarafından bıçaklanan genç, getirildiği hastanede yarasını unutup, "Çoluk çocuk bizi bıçakladı dayı, perişan oldum" diye dert yandı.

Olay, gece yarısı Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5036 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki A.E., henüz kimliği belirlenemeyen yaşı küçük çocuk ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sokak ortasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, belinde taşıdığı bıçağı çıkaran çocuk A.E.'yi sol bacağından bıçaklayarak yaraladı. Bağrışma seslerinden olayı fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve kimliği belirlenemeyen yaşı küçük çocuğun peşine düşerken, yaralı şahıs ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Acil servis önünde sedyeyle ambulanstan indirilen yaralı genç önce kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Niye çekiyorsun?" diye tepki gösterdi, sonra yarasını unutup "Çoluk çocuk bizi bıçakladı dayı, perişan oldum" diye dert yandı. Acil Serviste tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştirdiği iddia edilen yaşı küçük çocuk kayıplara karıştı. Polisin inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Aksaray Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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