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Aksaray'da Yangında Hayatını Kaybeden 3 Yaşındaki Ecrin Uğurlandı

Aksaray'da Yangında Hayatını Kaybeden 3 Yaşındaki Ecrin Uğurlandı
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Aksaray'da müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Ecrin Argun, cenaze namazının ardından defnedildi. Yangının sobadan çıkan kıvılcımlarla başladığı belirtildi.

Aksaray'da müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Ecrin son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, dün Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5076 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde çıktı. İlk belirlemelere göre, sobadan çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Evden yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde alevlerin içinde kalan 3 yaşındaki Ecrin Argun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük Ecrin için öğle namazını müteakip Somuncu Baba Külliyesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ecrin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Ecrin'in cenazesi Ervah Kabristanlığında dualarla defnedildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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