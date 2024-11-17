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Aksaray'da Yangın: Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlar Evi Ateşe Verdi

Aksaray'da Yangın: Sobadan Sıçrayan Kıvılcımlar Evi Ateşe Verdi
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Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir müstakil evde sobadan çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan İ.B., dumanları fark ederek kaçmayı başardı. Yangına mahalle sakinleri müdahale ederken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı.

Aksaray'da kömürlü sobadan sıçrayan kıvılcımlar müstakil evi alevlere bürüdü. Evde yalnız yaşayan İ.B. (58) dumanları fark edip son anda kendini dışarı atarak kurtuldu.

Yangın, Hacılar Harmanı Mahallesi 5771 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde yalnız yaşayan İ.B., sobayı yaktıktan sonra yattı. Bir süre sonra sobadan çıkan kıvılcımlar halı ve koltuğun üzerine sıçrayarak yanmaya başladı. Dumanın etkisiyle uyanan İ.B., yangını fark ederek kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevler kısa sürede evin içini sararken, İ.B. kendini dışarıya attı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzenine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin içi tamamen alevlere teslim olurken, mahalle sakinleri yangına hortumla müdahale etti. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası müstakil ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili araştırma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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