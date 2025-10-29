Haberler

Aksaray'da Yangın: Akaryakıt İstasyonu Yanında Olay İhbar Edildi

Aksaray'da Yangın: Akaryakıt İstasyonu Yanında Olay İhbar Edildi
Güncelleme:
Aksaray'da akaryakıt istasyonu yakınındaki yağ deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Aksaray'da akaryakıt istasyonu yakınındaki yağ deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Sağlık beldesi girişindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyon dolum alanının yan tarafında bulunan ve yağ deposu olarak kullanıldığı öğrenilen barakada yangın çıktı. İstasyonun dolum merkezine birkaç metre uzaklıktaki depodan yükselen dumanları gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de desteğiyle yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
