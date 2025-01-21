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Aksaray'da Yangın: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Yangın: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da bir müstakil evde çıkan yangında 3 yaşındaki Ezgi Argun hayatını kaybetti. Yangın, sobadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da müstakil bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Yangın, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5076 Sokak'ta müstakil bir evde çıktı. İlk belirlemelere göre, sobadan çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Evden yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde alevlerin içinde kalan 3 yaşındaki Ezgi Argun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden çocuğun babaannesi, ineklere su vermek için dışarı çıktığını belirterek, "10 dakika sonra evin içine girdiğimde her yer duman, ne olduğunu anlayamadım" dedi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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