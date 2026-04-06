Yaralı oğlunun başındaki annenin feryadı yürekleri dağladı

Aksaray'da iki grup arasında "yan baktın" kavgasında taş ve sopayla aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan gencin annesi gözyaşlarıyla feryat etti, olayda 3 kişi yaralandı. Gencin bir yakını görüntü almak isteyen gazeteciye saldırırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir market önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, marketten alışveriş yapan 2 grup çıkışta 'yan baktın' tartışması yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken 5 kişi birbirine saldırdı. Ellerine geçirdikleri taşlarla birbirlerine saldıran şahıslardan biri kafasına ve boynuna aldığı taş darbesiyle kaldırıma yığıldı. Yaralılarda 2'si olay yerinden kaçarken oğlu kanlar içinde kaldırımda yatan anne gözyaşlarıyla yardım istedi. "Oğlum ölüyor" diye ağlayan anne bir an bile oğlunun başından ayrılmadı. Bu sırada yaralı gencin bir yakını görüntü almak isteyen gazetecilere saldırdı. Gazetecinin arkasından koşup darp etmek isteyen şahıs polis memurunun müdahalesiyle durduruldu. Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı halde yerde yatan gence ilk müdahale olay yerindeki polis memurları tarafından yapıldı. Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyle ambulansa taşıdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen genç Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, diğer yaralılar da bir süre sonra olay yerine gelerek polise teslim oldu. 3 yaralının da tedavileri sürerken 4 kişi gözaltına alındı.

Polisin inceleme başlattığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı