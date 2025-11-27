Haberler

Aksaray'da 'Yan Bakma' Kavgası: 16 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı

Aksaray'da 'Yan Bakma' Kavgası: 16 Yaşındaki Çocuk Bıçaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da parkta çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonucu 16 yaşındaki K.B. bıçakla yaralandı. Olay, 'yan baktın' iddialarıyla başladı ve ardından kavga meydana geldi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı, şüpheliler ise kaçtı.

Aksaray'da parkta çocuklar arasında çıkan 'yan baktın' kavgasında 16 yaşındaki çocuk iki kişi tarafından bıçaklandı.

Olay, Fatih Mahallesi Tematik Park içerisinde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen yaşı küçük olduğu değerlendirilen iki şüpheli, parkta oturan 16 yaşındaki K.B.'nin oturduğu banka gelerek "yan bakıyorsun" deyip tartışma çıkardı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce şüphelilerden birisi yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak K.B.'yi bacağından bıçakladı. Yaralanan çocuk çevreden yardım isterken, iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştiren 2 çocuk kayıplara karıştı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı

Erdoğan, Papa Leo'yu resmi törenle karşıladı! Askeri böyle selamladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
DEM Partili vekilin 'Tecavüz' iddiası Türkeş'in kızını küplere bindirdi

DEM Partili vekilin "Tecavüz" iddiası Türkeş'in kızını çıldırttı
TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar

TRT'den maça saatler kala Fenerbahçe taraftarını kızdıran karar
ABD'yi kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu! 10 yıl boyunca orduda görev yapmış

Ülkeyi kana bulayan saldırganı çırılçıplak böyle götürdüler
Tecavüzden hüküm giyen Dani Alves kilisede vaaz vermeye başladı

Tecavüzden hüküm giyen isim kilisede vaaz vermeye başladı
MSB: Şehit bilgilerini paylaşan emekli askerlerin orduevlerine girişleri yasaklandı

MSB o hatayı affetmedi! Orduevlerine girişleri yasaklandı
Alina Boz başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi

Başrol olduğu diziden kovulduğunu haberlerden öğrendi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Galatasaray'da ayrılık! Genç isme "Güle güle" dedi
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı

100 maymun bir anda dağdan indi: Turistler can havliyle kaçtı
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Çin'de test treni işçilere çarptı: 11 ölü

Test treni demiryolu işçilerine çarptı: 11 ölü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.