Aksaray'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Aksaray'da yalnız yaşadığı evinde düşerek yaralanan ve yakınları tarafından kapıların kilitli olması nedeniyle ulaşılamayan yaşlı kadın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve girilerek kurtarıldı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 841 Sokakta bulunan Hakan Apartmanının giriş katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki M.E. evde dengesini kaybedip düştü. Düştüğü yerden kalkamayan yaşlı kadın yakınlarından telefonla yardım isterken, olay yerine gelen yakınları eve giremedi. Balkondaki korkuluk demirini keser ve çekiçle kırmaya çalışan yaşlı kadının yakınları başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi ile çilingir sevk edildi. Adrese gelen çilingirin müdahalesiyle kapı açılamayınca devreye itfaiye erleri girdi. İtfaiye ekipleri önce balkon korkuluk demirini sonra da yine kilitli olan balkon kapısını kırarak açtı. İçeriye giren itfaiye ve sağlık görevlileri düşen yaşlı kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı. Yaralı kadın sağlık ekiplerince evden çıkarılıp ambulansa taşındı. Yaşlı kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY