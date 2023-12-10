Aksaray'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Ölü Bulundu

Aksaray'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Nakkaş Mahallesi 2810 sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin zemin katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Avusturya'da yaşayan çocukları 3 gündür haber alamadıkları babaları Servet Ozan'ın (74) durumundan endişe ederek, komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları evde yalnız yaşayan yaşlı adama defalarca seslendikten sonra ulaşamayınca balkon camından içeri baktı. Yaşlı adamın içeride yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis eşliğinde girdikleri evde, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evdeki incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - AKSARAY