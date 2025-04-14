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Aksaray'da Yabancı Uyruklu Genç Bıçaklandı

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Aksaray'da 16 yaşındaki yabancı uyruklu M.H., tanımadığı bir kişi tarafından bacağından iki yerinden bıçaklanarak yaralandı. Olay, parkta gerçekleşti ve yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

16 yaşındaki çocuk bacağından bıçaklandı

AKSARAY - Aksaray'da yabancı uyruklu 16 yaşındaki genç yabancı uyruklu bir kişi tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay Kılıçaslan Mahallesi 1327 Sokakta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta arkadaşlarıyla oturan yabancı uyruklu M.H.'nin yanına gelen yabancı uyruklu tanımadığı bir şahıs, 'Neden baktın' diyerek tartışma çıkardı. M.H.'nin bakmadığını söylemesi üzerine aralarında bir tartışma yaşanırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kimliği henüz belirlenemeyen şahı yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak M.H.'yi bacağının 2 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Bacağından bıçaklanan genç yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı genci ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirdi. Yaralı genç burada tedavi altına alınırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayı gerçekleştiren şüphelinin peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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