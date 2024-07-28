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Aksaray'da Yabancı Plakalı Otomobilin Motosiklete Çarpması Sonucu Kurye Yaralandı

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Aksaray'da yabancı plakalı otomobilin motosiklete çarpması sonucu aracın altında sıkışarak yaralanan kurye, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kuryenin sağlık durumu ciddiyetini korurken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da yabancı plakalı otomobilin motosiklete çarpması sonucu aracın altında sıkışarak yaralanan kurye, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi 2669. Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki yabancı plakalı Audi marka otomobil, kurye A.K. yönetimindeki 68 ACV 793 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, motordan düşerek aracın altında kaldı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü ve çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışıp kalan kuryeye ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri kuryeyi kısa sürede kurtardı. Yaralı kurye, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kuryenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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