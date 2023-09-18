Aksaray'da Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs Yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu ticaretinden aranan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. Jandarma ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından şahsın kaldığı ikameti tespit ederek operasyon düzenledi.

Aksaray'da uyuşturucu ticaretinden aranan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik şehir genelinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan ve hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şahsın peşine düştü. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir süre yapılan teknik ve fiziksel çalışmaların ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan JASAT dedektifleri, şahsın kaldığı ikameti tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler ikamete gerçekleştirdiği operasyonda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AKSARAY