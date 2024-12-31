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Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Aksaray'da jandarma ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan bir kişiyi gerçekleştirilen operasyonla yakaladı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde M.K. adlı şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. 4 günlük teknik ve fiziki takip sonucu yeterli delile ulaşan jandarma operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 446 adet uyuşturucu hap, 86 adet ecstacy uyuşturucu hap, 2 gam kubar esrar, 2 gram bonzai ve 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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