Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent merkezinde M.K. adlı şüphelinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. 4 günlük teknik ve fiziki takip sonucu yeterli delile ulaşan jandarma operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 446 adet uyuşturucu hap, 86 adet ecstacy uyuşturucu hap, 2 gam kubar esrar, 2 gram bonzai ve 22 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY