İstanbul'dan uyuşturucu getirdi, jandarmanın operasyonuyla yakalanarak tutuklandı

İstanbul'dan Aksaray'a uyuşturucu getirip ticaretini yapmak isteyen 22 yaşındaki Y.E.S. jandarma operasyonuyla yakalandı. Operasyonda bin 728 adet sentetik ecza ele geçirildi.

İstanbul'dan Aksaray'a uyuşturucu getirip ticaretini yapmak isteyen şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmayı derinleştiren jandarma ekipleri kimliği belirlenen Y.E.S. (22) isimli şahsı takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte şahsın İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdiğini ve satışa sunduğunu belirleyen jandarma ekipleri yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şahsın ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada bir koli içerisinde bin 728 adet sentetik ecza (Uyuşturucu ve uyarıcı hap) ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.E.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlara tutuklanarak cezaevine kondu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
