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Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Aksaray'da jandarma, uyuşturucu ticareti yapan bir şahsa yönelik düzenlediği operasyonda, 1,123 gram sentetik cannobinoid bonzai ve diğer uyuşturucu maddelerle birlikte yakaladı. Şüpheli C.E., adli mercilere sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şahsa yönelik operasyon düzenleyen jandarma, şahsı çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkez ilçede bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde bir şahsın uyuşturucu bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri şahsın kimliğini ve adresini tespit etti. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri şahsı yaptığı operasyonla yakaladı. Şüpheli C.E. gözaltına alınırken ev ve üzerinde yapılan aramada bin 123 gram sentetik cannobinoid bonzai, 38 adet sentetik ecza, 66 ml amfetamin asetonu, 12 gram amfetamin, 1 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen C.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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