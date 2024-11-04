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Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Aksaray'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imal ve ticareti yapan bir şahıs yakalanarak tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve para ele geçirildi.

Aksaray'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, yakalanan uyuşturucu taciri çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından harekete geçen ekipler, Aksaray merkez ilçede bulunan ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli H.T. yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada 83 gram bonzai, 12 gram metamfetamin, bir miktar kubar esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 6 bin 500 lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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