Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Şahıs Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapmaktan aranan 2 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahıslara yönelik aralıksız çalışma yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve hakkında "12 yıl 6 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A. isimli şahsı Yeşilova beldesinde, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan ve hakkında "11 yıl 3 ay" kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsı ise Yenikent beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY