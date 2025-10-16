Haberler

Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarma, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsı 4 kilo 274 gram esrar ile yakalayarak tutukladı. Operasyon, Ortaköy ilçesinde gerçekleştirildi.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsa operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyi 4 kilo 274 gram esrar maddesiyle yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy ilçesinde yaşayan Y.A. (54) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma narkotik ekipleri şahsı teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri şüpheliyi ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 4 kilo 274 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, jandarmada ifadesi alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu

5G ihalesini kazanan firmalar belli oldu! Rekor teklifler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Böylesi ilk defa görülüyor! Göl ikiye bölündü

Böylesi ilk defa görülüyor! Göl ikiye bölündü
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.