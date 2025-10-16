Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 4 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahsa operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyi 4 kilo 274 gram esrar maddesiyle yakaladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortaköy ilçesinde yaşayan Y.A. (54) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma narkotik ekipleri şahsı teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri şüpheliyi ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 4 kilo 274 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, jandarmada ifadesi alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - AKSARAY