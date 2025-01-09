Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 371 Hapla Yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu tacirine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyi 371 adet uyuşturucu hapla birlikte yakaladı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir eve yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri M.K. isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma KOM ekipleri şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda şahıs 371 adet uyuşturucu hap ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra Aksaray Adliyesine sevk edilen M.K., adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir" denildi. - AKSARAY