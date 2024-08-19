Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma 3 şüpheliyi uyuşturucu maddeyle birlikte yakaladı.

Operasyon Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri kimliklerini tespit ettiği 3 şahsın ikametini takibe aldı. 2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin bulunduğu ikamete gerçekleştirilen operasyonda S.G., L.G. ve T.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 415 gram sentetik bonzai maddesi ve 260 ml aseton maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY