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Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Şüpheli Yakalandı

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Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda jandarma, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda 415 gram sentetik bonzai ve 260 ml aseton ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma 3 şüpheliyi uyuşturucu maddeyle birlikte yakaladı.

Operasyon Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri kimliklerini tespit ettiği 3 şahsın ikametini takibe aldı. 2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Şüphelilerin bulunduğu ikamete gerçekleştirilen operasyonda S.G., L.G. ve T.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 415 gram sentetik bonzai maddesi ve 260 ml aseton maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat sürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma 3-sayfa Ortaköy aksaray Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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