Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 3 şahsı uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalarken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, 3 şüphelinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden jandarma ekipleri 1 ay boyunca şahısları takip etti. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takiplerde yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de suçüstü yakalanırken, ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 480 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY