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Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 3 Kişi Tutuklandı
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Aksaray'da jandarma, uyuşturucu ticareti yapan 3 şahsı suçüstü yakalayarak 1,058 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, bin 58 adet uyuşturucu hap ile birlikte 3 şahsı suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimlik ve adresleri belirlenen N.A.E., A.E.B. ve C.Y. isimli 3 şahsı takibe aldı. Şüphelilere yönelik teknik ve fiziksel olarak takip yapan jandarma KOM ekipleri, bir süre yapılan takibin ardından yeterli deliller üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin Aksaray merkezdeki ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler 3 şahsı da suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken evde ve şahısların kullandığı araçta yapılan aramada bin 58 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin arından Aksaray Adliyesine sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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