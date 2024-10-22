Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 2 Tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma hem uyuşturucu imal hem de ticaretini yapan 2 şüpheliyi yakaladı. Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığına İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ve istihbarat ekipleri isimleri ve ikamet adresleri belirlenen E.B. ve S.Ş. isimli şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Aksaray merkez ilçede bir ikamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramalarda bin 415 gram metamfetamin, 774 gram skunk, 386 gram toz esrar, 21 gram bonzai, 144 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ve 43 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY