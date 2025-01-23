Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 2 Şahıs Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon yapan jandarma 2 şahsı uyuşturucu maddelerle birlikte yakalarken, şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler kimlikleri tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri il merkezinde şahıslara yönelik operasyon yaptı. 2 şüpheli de ikamette yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 21 paket halinde 408 gram metamfetamin maddesi ve 6 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şahıslar buradaki işlemlerinin ardında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY