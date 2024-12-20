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Aksaray'da Uyuşturucu Tacirine Operasyon: Yakalanan Şahısta Kaçak Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Aksaray'da Uyuşturucu Tacirine Operasyon: Yakalanan Şahısta Kaçak Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Aksaray'da düzenlenenjandarma operasyonunda, uyuşturucu taciri A.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada 327 gram kubar esrar ve ruhsatsız silahlar bulundu.

Aksaray'da uyuşturucu tacirinin ikametine operasyon düzenleyen jandarma, şüpheliyi uyuşturucu madde ve kaçak silahlarla suçüstü yakaladı.

Operasyon, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ilçede bir şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde A.Ö. isimli şahsı takibe aldı. Bir süre yapılan fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahsın ilçedeki ikametine yönelik gerçekleştirilen operasyonda A.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, ikamette yapılan aramada 327 gram kubar esrar, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 46 adet av tüfeği fişeği, bin 276 adet tabanca fişeği ve 9 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. A.Ö. isimli şahıs sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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